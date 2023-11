Giulia e Filippo scomparsi | dove è stata vista l’ultima volta l’auto

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Proseguono le ricerche dei due ragazzisabato sera nel Veneto.entrambi 22enni, in passato avevano avuto una relazione, ma negli ultimi tempi avevano deciso di mettere un punto alla loro storia. La sera della scomparsaavevano cenato al McDonald, dopodiché dei due non si ha più notizia. I cellulari di entrambi sono spenti e le ricerche ora si concentrano suldel ragazzo. Ecco cosa hanno scoperto gli inquirenti. Leggi anche:Cecchettin eTuretta,li hanno visti: le novità sul caso Leggi anche: Italia in lutto, addio per sempre alla famosa giornalista...

Proseguono nella zona tra Vigonovo e Treviso le ricerche con l'elicottero di tracce del passaggio diCecchettin eTuretta , i due giovani scomparsi da sabato scorso. Sulla zona opera un elicottero dei Vigili del fuoco e una squadra del Corpo che continua le ricerche a terra. In ...

Giulia e Filippo, telecamere al setaccio: “Corsa contro il tempo per trovarli vivi”. Il mistero dei fidanzati… la Repubblica

Chi sono Giulia e Filippo, i due ragazzi scomparsi TrevisoToday

Continuano le ricerche per Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale sabato ...Le ultime notizie su Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ragazzi scomparsi in Veneto da sabato 11 novembre 2023. Proseguono le ricerche dei due ex fidanzati di 22 anni, spariti a bordo di una F ...