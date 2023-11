Giulia Cecchettin scomparsa | la Punto nera di Turetta in giro da 72 ore | viaggio di 400 km Gli inquirenti | priorità è trovarli vivi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Quell?auto è ancora in movimento. La Fiatdi Filippo, il 22enne di Torreglia che da sabato è svanito nel nulla insieme all?ex fidanzata, la coetanea...

Le ricerche die Filippo Turetta si concentrano nell'area della Riviera del Brenta. L'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato ieri l'argine del fiume tra i paesi di Strà, Vigonovo e Fossò. ...

Giulia Cecchettin scomparsa con il fidanzato Filippo Turetta, cosa sappiamo: la Punto nera, le false segnalazi ilmessaggero.it

Ragazzi scomparsi, le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: Fino a prova contraria sono vivi Fanpage.it

“Non riesco ad immaginare di entrare in casa e non sentire più: ‘Ciao papino’”, ha scritto ieri sera sui social Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la studentessa di 22 anni scomparsa da sabato sera ...Prosegue la corsa contro il tempo per cercare di trovare Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, spariti nel nulla lo scorso sabato. Da giorni stanno continuando incessantemente le ricerche di Giulia ...