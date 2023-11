Giulia Cecchettin scomparsa | il pc di famiglia consegnato ai carabinieri Il cugino | “Turetta geloso Escludo l’allontanamento volontario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ricostruire nella maniera più dettagliata possibile la vita di, alla caccia di elementi che possano essere utili alle ricerche della giovanedalla provincia di Venezia da sabato sera insieme all’ex fidanzato, Filippo. Per questo i, durante l’incontro avuto in mattinata con i parenti, hanno chiesto alladella 22enne di consegnare un computer, utilizzato in casa anche dalla giovane. Le ricerche dei due, visti per l’ultima volta a bordo di una Fiat Grande Punto nera che è stata più volte segnalata dalle telecamere leggi-targhe in diversi comuni del Veneto e del Friuli, proseguono tra le province a cavallo tra le due regioni. Con l’ausilio di elicotteri e cani molecolari, ie i vigili del fuoco stanno ...