Giovedì Meloni a Zagabria | cena con Michel su Agenda strategica Ue

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – Unacon il presidente del Consiglio europeo Charlese altri leader europei e un incontro bilaterale con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. E’ il doppio appuntamento della presidente del Consiglio, Giorgia, chevola aper una missione di due giorni. Larientra nel programma di incontri informali convocati da: appuntamenti in varie città (oltre a, Berlino, Parigi e Copenaghen) in gruppi ristretti per discutere dell’Ue. A, insieme ae Plenkovic, ci saranno i leader di Malta, Polonia e Slovacchia. “Stiamo assistendo – scrivenella ...