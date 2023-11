Giorgia Meloni all’inaugurazione della mostra su Tolkien | “Una bella pagina di cultura” video

Il memorandum sui migranti siglato a Roma dai premier Edi Rama eè stato approvato dal governo albanese. E' stato proprio Rama a spiegare che il testo sarà sottoposto al varo del Parlamento che, nonostante le molte critiche, dovrebbe essere ...

An aggravating circumstance for those who defraud the elderly is contained in one of the security bills to be examined by Giorgia Meloni and her ministers. The punishment, according to the draft of ...Roma, 15 nov. (askanews) - Una insolita visita - in forma privata - a una mostra per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: si tratta di "Tolkien. Uomo, professore, autore" alla Galleria ...