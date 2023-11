Gina Lollobrigida | scomparso il patrimonio milionario | resta soltanto una cosa

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ildiquasi tutto. Secondo i calcoli fatti dalle parti civili durante il recente processo, infatti, tra il 2013 e il 2018 Andrea Piazzolla, il factotum dell’attrice morta a 90 anni il 16 gennaio scorso, condannato ieri a tre anni di carcere per circonvenzione di incapace, avrebbe fatto svanire nel nulla 10 milioni di euro approfittando delle fragilità della Lollo. Solo un bene tornerà nella disponibilità dei suoi eredi: la villa sull’Appia Antica.Leggi anche: “Approfittò diper appropriarsi dei suoi beni”, Andrea Piazzolla condannato a tre anni per circonvenzione La storica villa sull’Appia diDaldi ...

L ex factotum dicommenta la condanna a 3 anni per circonvenzione di incapace: Continuer a combattere per far emergere la verit . Non si arrende Andrea Piazzolla dopo la condanna a 3 anni per ...

Andrea Piazzolla, lo sfogo dopo la condanna: “Il figlio di Gina Lollobrigida è un bugiardo. La Jaguar Vendut… Repubblica Roma

Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida, condannato a 3 anni La Gazzetta dello Sport

Francisco Javier Rigau ha commentato in diretta su Canale 5 la condanna di Andrea Piazzolla Oggi Federica Panicucci ha parlato di tanti casi di cronaca.Andrea Piazzolla ha perso la battaglia in tribunale contro la famiglia di Gina Lollobrigida, condannato per cirvoncenzione d'incapace ...