Giallo sulla Morte del Pastore Giacomo Gismondi | Indagini sull' Omicidio in Corso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L'Aquila - Il mistero avvolge la tragica fine didi 62 anni di Balsorano. Le, originariamente incentrate su un possibile malore o una caduta accidentale, prendono una svolta inquietante. L'autopsia non ha fornito chiarezzae cause del decesso, suscitando fondati sospetti di unaviolenta. Ora, le autorità si concentrano'ipotesi di. Il corpo diè stato trovato senza vita in montagna la sera del 4 novembre. L'esame autoptico, condotto presso l'obitorio dell'ospedale dell'Aquila, non ha confermato le ipotesi iniziali di malore o caduta accidentale. La ferita alla testa, che ha causato ladell'allevatore, solleva interrogativi che vanno al di là di un ...