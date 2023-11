Gf Vip | un noto ex Vippone presto diventerà papà per la prima volta | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Saràun ex protagonista del Gf Vip. Enock Barwuah,per essere il fratello del calciatore Mario Balotelli, e sua moglie Giorgia Migliorati sono in dolce attesa del loro primo bebè! L’annuncio è stato dato dalla coppia poco fa attraverso un dolce messaggio pubblicato su Instagram: Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia ??saremo in TRE e non vediamo l’ora! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enock Barwuah ??????? (@enock17) L'articolo proviene da Isa e Chia.