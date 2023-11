GF | Anita Olivieri a rischio squalifica per bestemmia VIDEO | il web chiede in coro la sanzione disciplinare

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nel corso della giornata di ieri ha iniziato a circolare sui social una clip in cui sentirebbere in diretta al Grande Fratello. La concorrente, alla ricerca di qualcosa – probabilmente un oggetto – avrebbe infatti imprecato e l’espressione blasfema non sarebbe sfuggita ai fan. La gieffina, come detto, era già finita sotto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Beatrice sbotta contro): “Sei veramente malefica. Stai al tuo posto perchè hai veramente…” GF,accusa Beatrice di averle rubato il reggiseno (): “Cleptomane” Il web è in rivolta GF, Beatrice sbotta contro, infiammando il web (): ...