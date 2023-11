Gerry Scotti | Per i 40 anni in Tv mi sono fatto regalare La Ruota della Fortuna

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 15 novembre 2023) «40in tv Basta buonismo» CorriereSera, di Renato Franco, pag. 40 «È una vera gara, ogni settimana c’è una squadra che perde e due ragazzi vengono eliminati. E finita l’epoca del buonismo per forza: si prendono i brutti voti a scuola, si perde nella vita, nell’amore (una volta lasci, un’altra vieni lasciato) e nello sport. Noi puoi iscrivere 24 ragazzini ai 100 metri e sperare che arrivino tutti insieme al traguardo, è sbagliato. Penso sia un buon insegnamento per chi vuole entrare nel mondomusica».presenta così Io Canto Generation, il talent che vede 24 ragazzi (dai io ai 15) suddivisi in sei squadre (capitanate da sei protagonistimusica italiana come Iva Zanicchi e Fausto Leali) che si affrontano in una gara a ...