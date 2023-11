Gentiloni | Italia ha 2 opportunità su Pnrr e mercato del lavoro

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 novembre 2023) "Le nostre previsioni economiche confermano che quest'anno, il 2023, è un anno difficile per l'economia Europea, c'è un suo evidente rallentamento; e in questo quadro" un rallentamento "anche dell'economiana, che tuttavia non è in recessione, a differenza di altri paesi europei". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo, rispondendo ai giornalistini dopo la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche d'autunno della Commissione, oggi a Bruxelles. "La sfida - ha sottolineato il commissario - è quella di utilizzare leche abbiamo per portare già l'anno prossimo a un livello di crescita più elevato sia l'economia europea che è quellana".Riguardo all', "come si può affrontare questa sfida? Ci sono - ha notato il ...