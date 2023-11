GdS – Colpani da Nazionale e da… top club Chi lo vuole

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 2023-11-13 16:46:02 L’autorevole Gazzetta dello Sport: Il gioiello del Monza sta vivendo una stagione clamorosa e Palladino ha confermato che è pronto per una big. Il suo nome è sul taccuino di tantiScrivendo di Andrea, rischiamo di essere ripetitivi. Perché non è la prima volta che lo inseriamo in questa newsletter di mercato e perché tutti, dai compagni agli avversari, dai suoi dirigenti a quelli delle altre società, ne parlano benissimo. State certi che in futuro succederà ancora di più visto che Spalletti lo ha convocato per la prima volta in, in occasione delle sfide decisive dei prossimi giorni contro la Macedonia e l’Ucraina. Il trequartista del Monza, a segno anche ieri sera contro il Torino, è già a quota 6 reti in 12 giornate: le sue qualità le aveva già mostrate la scorsa stagione, chiusa con 4 gol ...