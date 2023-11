Gaza | ospedale al Shifa base di Hamas | 007 Usa confermano

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) –e la Jihad Islamica stanno utilizzando alcuni ospedali, compreso quello di al-City, e i tunnel sottostanti per i propri scopi militari e per nascondere gli ostaggi. Lo ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, denunciando il comportamento delle formazioni islamiste palestinesi come “un crimine di guerra”. “Abbiamo informazioni chechesta utilizzando quel particolareper modalità di comando e controllo” e probabilmente per immagazzinare armi, ha detto Kirby, spiegando che le informazioni provengono “da una varietà di fonti di intelligence”. “Non siamo favorevoli a colpire undall’alto”, ha aggiunto il ...