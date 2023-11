Gaza | esplosioni e colonne di fumo al confine della Striscia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023)divisibili aldiprovocate dai bombardamenti di Israele sulla regione. Questi ultimi attacchi avvengono dopo l'annuncio dell'ingresso delle forze dell'esercito israeliano nell'ospedale Shifa di. Tel Aviv parla di "un'operazione precisa e mirata contro Hamas in un'area specifica" dell'ospedale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma Israele ha dichiarato che sta adottando tutte le misure necessarie per non colpire i civili.