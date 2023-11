Garcia saluta Napoli con tanto rammarico | “Non lo immaginavo”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’ex allenatore delRudiha terminato la sua avventura in malo modo, visto che è arrivato l’esonero. Il tecnico francese hato la piazza tramite i social. È arrivata nella giornata di ieri l’esonero di Rudidal ruolo di allenatore del. Il tecnico francese ha pagato i pessimi risultati ottenuti e il rapporto incrinato con i top player della squadra. Tramite il suo profilo Instagramhato tutto l’ambiente azzurro per questa avventura. Rudiilsui social Fin da subito si era capito che Rudinon avrebbe avuto vita facile al, ma nessuno si sarebbe aspettato tutte queste difficoltà. Purtroppo il percorso svolto ...

Rudi Garcia saluta Napoli. 24 ore dopo l'ufficialita dell'esonero, l'ormai ex allenatore francese scrive ai napoletani via social:«Non era così che immaginavo di salutare i ..."Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed ...