Garanzia Campania Bond | via alla II edizione Grimaldi Alliance assiste l’Arranger Mcc e Banca Finint

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023)ha assistito(il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mediocredito Centrale Spa eFinanziaria Internazionale Spa) nell’avvio della secondadi, il programma di Basketpromosso dRegionee gestito dsocietà in house-Sviluppo. Uno strumento che prevede la raccolta di fondi tramite una serie di emissioni di minie rappresenta per le imprese sia un’alternativa al tradizionale canalerio, sia una concreta opportunità per ottenere un finanziamento a lungo termine e a condizioni economiche competitive, grazie ...