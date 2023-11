Galline in fuga | l’alba dei nugget Netflix rilascia il trailer ufficiale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si fa sempre più attesa l’uscita del nuovo film animatoindei‘, con il recente rilascio del, del poster e di nuove immagini. Questo sequel altamente anticipato del popolare film in stop-motion risveglierà vecchi contrasti e presenterà nuove sfide per i protagonisti, tra nuove nascite e minacce incombenti.indei, daanteprima con, poster e immaginiha finalmente svelato il, il nuovo poster e le immagini di “indei“, l’attesissimo sequel del primo ...

Info su Renátó Olasz biografia filmografia discografia video foto citazioni curiosità frasi celebri news carriera ...Appumento fissato per il 15 dicembre in streaming su Netflix con l'atteso sequel di Galline in fuga, che torna a raccontare le storie di Gaia, Rocky e compagnia a 23 anni dal quel primo film.