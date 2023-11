Fuori dal Coro | domani su Rete4 Giordano e l’Islam in Italia e in Ue | il Ssn tra finanziamenti ai privati e sprechi | ed i ladri di case

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023), mercoledì 15 novembre, nel nuovo appuntamento con “dal”, condotto da Marioin prima serata su Retequattro, un ampio approfondimento verrà dedicato ai fenomeni di radicalizzazione islamica, con un viaggio in alcune moschee frequentate da fondamentalisti e con le testimonianze di donne costrette a vivere in uno stato di sottomissione. E ancora, continua l’inchiesta sulle no-go zone europee: le telecamere della trasmissione questa settimana sono andate a Stoccolma. Nel corso della serata un’analisi sulla situazione della sanitàna: se da un lato ci sono sempre piùalle strutture private, dall’altro non mancanoche potrebbero essere ridotti per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale. Inoltre, si tornerà a ...