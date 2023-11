Fringe benefit | tutte le novità del 2024

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’obiettivo del governo Meloni è quello di rendere strutturali idal, andando a modificare le soglie dei beni e dei servizi che potranno essere erogate ai dipendenti esentasse. Dal prossimo anno, infatti, il tetto sale a 1.000 euro per tutti i lavoratori, mentre per quelli con dei figli a carico il valore massimo erogabile sarà pari a 2.000 euro. Ma cosa sono i? Costituiscono a tutti gli effetti un’integrazione al reddito dei dipendenti e possono comprendere dei servizi di vario genere o dei beni materiali. Possono essere erogati a tutti i dipendenti o solo a delle specifiche categorie. Volendo sintetizzare al massimo, isono dei servizi o dei beni non in denaro, che il datore di lavoro può erogare o meno ai propri ...