Foggia continua a scommettere su Cannavaro | “Gli va data una possibilità”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPasqualeattende la chiamata giusta per tornare nel mondo del calcio. Esaurito lo scorso anno il rapporto con il Benevento, culminato con l’esonero e l’amara retrocessione della Strega, il direttore sportivo partenopeo non ha ancora trovato la squadra con la quale ripartire. Il suo nome era stato accostato in estate alla Lazio e, ultimamente, lo stesso è accaduto con il Napoli, alle prese con una ristrutturazione interna dopo la decisione di De Laurentiis di esonerare Rudi Garcia. Intervenuto a Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete‘, lo stessoha parlato dell’ipotesi di approdare nel club azzurro. “Io direttore sportivo del Napoli? Magari, sarebbe il coronamento di un sogno, ma soprattutto di qualcosa che non sono riuscito a fare da calciatore”, sono state le parole dell’ex dirigente ...