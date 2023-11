Focolaio di H5n1 in Italia | virus altamente contagioso | cordone sanitario di 10 km

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In Veneto è stato registrato undi influenza aviaria ad alta patogenicità in una fattoria. È l'allarme lanciato oggi 15 novembre dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). L'epidemia ha già fatto le prime vittime: sono dieci i volatili morti in una fattoria a Sant'Urbano...

Scatta l'allarme dell'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sui nuovi casi di aviaria registrati nei gatti negli ultimi giorni in Polonia. Si tratterebbe di un vero e propriodi A/, con una trentina di casi segnalati nelle ultime due settimane. Le segnalazioni in Polonia . Giallo sul contagio . I rischi per l'uomo . Le segnalazioni in Polonia. Le prime ...

È scoppiato un virus super contagioso ed è stata introdotta una zona rossa per contenere l'epidemia Today.it

Messico: epidemia di influenza aviaria H5N1 in 2 allevamenti Agenzia ANSA

Sono dieci i volatili morti in una fattoria a Sant'Urbano, in località Carmignano, in provincia di Padova. Già è stato applicato il rigido protocollo di prevenzione e sicurezza dalle autorità sanitari ...Il Messico ha segnalato il primo focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in un allevamento di polli: lo ha riferito in un rapporto l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Omsa ...