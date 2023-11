Fisco | Bankitalia | a settembre entrate tributarie +5 | 7% a 35 | 4 mld**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Alecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 35,4 miliardi, in aumento del 5,7 per cento (1,9 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2022. Nei primi nove mesi del 2023 lesono state pari a 387,9 miliardi, in aumento del 6,6 per cento (23,9 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Lo indica la Banca d'Italia nel bollettino fabbisogno e debito della finanza pubblica.