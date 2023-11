... in provincia di, sono tornati al lavoro. La RL2, la società che ha in appalto il ... Ora l'indennità non saràse i dipendenti dovessero assentarsi per più giorni, ma solo ridotta. I ...

Firenze: cancellata frase antisemita dal muro dell’Università. L’intervento del console d’Israele Firenze Post

“Fuori Israele dall'università”: è polemica per la scritta comparsa a ... LA NAZIONE

E' stata cancellata la scritta antisemita vergata con vernice spray su un muro dell'Università di Firenze: "Fuori Israele dall'Unifi, Palestina libera". Questo dopo la denuncia di Marco Carrai, consol ...Dal 15 novembre fino al 30 marzo sarà possibile visitare la stanza segreta di Michelangelo, rimasta nascosta per anni sotto una botola delle Cappelle ...