Fiorentina | Arthur può tornare in Brasile? Pastorello | 'Non impossibile | decideremo a fine anno'

Commenta per primo Il portale brasiliano colunadofla.com riporta alcune brevi ma significative dichiarazioni di Federico Pastorello, agente del centrocampista. Il procuratore ribadisce che un suo arrivo al Flamengo il prossimo anno non è impossibile ma che, in ogni caso, il suo futuro verrà deciso a fine anno: 'Decideremo tutto a fine stagione'

Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria la Fiorentina, che al Franchi batte per 2-1 il Bologna, grazie al gran gol realizzato nel primo tempo da Giacomo Bonaventura e al raddoppio ...Se la Fiorentina vista contro il Bologna ha mantenuto la propria identità, pur accettando di essere meno spettacolare del solito, lo deve anche ad un giocatore che finora è stato ...