Fin dove arriverà la distensione tra Cina e Usa? Le previsioni di Fardella

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La US-China Economic and Security Review Commission ha rilasciato il suo report annuale per il Congresso il giorno prima dell’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping. Ossia ha dettato il perimetro del dialogo: ci sarà comunicazione, ma non calerà la competizione, che sarà inquadrata all’interno di quello che diplomaticamente vengono definiti “guardrail”. Sarà una competizione responsabile nell’ambito di quella che il report definisce “competizione strategica e sistemica a lungo termine”. La commissione che assiste il Congresso sui rischi delle relazioni con lascrive che Pechino continua su un percorso aggressivo, inclla fornitura di assistenza militare non letale a Mosca e lo svolgimento di pattugliamenti congiunti nell’Artico, oltre a versare più soldi in un “rafforzamento militare senza precedenti”. Istituita nel 2000 per valutare le ...