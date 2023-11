FIBA Europe Cup 2023 2024 | Brindisi interrompe la striscia di sconfitte Altra vittoria per Varese

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Prosegue l’ottimaCup per, che all’overtime conquista la quartain cinque partite, riuscendo a sconfiggere 104-109 il Gottingen e conquistando così la vetta del girone. Due giocatori sopra quota 20 per la squadra italiana, con 29 punti e una prestazione di grande sostanza per Olivier Hanlan, il quale ha messo a referto anche 7 rimbalzi e 10 assist; a quota 22 punti Gabe Brown, mentre Davide Moretti ha chiuso con 15. E può finalmente gioire. La squadra pugliese vince per la prima volta in questa fase a gironi, ma soprattuttoun’incredibiledi undiciconsecutive. Laarriva al termine di una partita ben condotta che ha portato al 82-69 sugli estoni del BC Kalev. ...

