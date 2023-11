Ferrari SF90 XX Stradale | record per l' ibrida da 1 030 cv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ImprendibileXX, la Rossa più estrema , orgoglio della Casa di Maranello , ha siglato ilsul circuito di Fiorano per vetture omologate . Ha fermato il cronometro a 1' 17" ...

Ferrari SF90 XX Stradale, record in pista per l'ibrida da 1.030 cavalli. Tempo più veloce sul giro del circuito di Fiorano mai ottenuto da una vettura omologata per uso stradale.La SF90 XX Stradale è la versione più estrema della prima hypercar ibrida del cavallino rampante. Con 1.030 CV, la ...