Fedez scende in piazza per le donazioni di sangue | i dettagli dell’evento

in piazza Duomo a Milano. Il rapper ha organizzato un maxi - evento, in programma sabato 18 novembre, per sensibilizzare sulla donazione di sangue. "Ci sarò anch'io - ha detto sui social ...

Fedez scende in piazza a Milano per le donazioni di sangue: maxi evento in Duomo TGCOM

Fedez, il maxi evento in piazza Duomo per donare il sangue Open

Fedez scende in piazza Duomo a Milano. Il rapper ha organizzato un maxi-evento, in programma sabato 18 novembre, per sensibilizzare sulla donazione di sangue. «Ci sarò anch’io – ha detto sui social -.Fedez insomma mantiene la promessa fatta dopo le sue dimissioni dal Fatebenefratelli di Milano, un mese fa, dove era stato ricoverato per otto giorni e sottoposto ad un intervento d'urgenza per due ul ...