Fedez riscrive al ministro Schillaci | “Le starò con il fiato sul collo per il bonus psicologo E non mi sono lavato i denti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è tornato a rivolgersi aldella Salute Orazio. Lo ha fatto attraverso le sue storie di Instagram, rinnovando l’appello allo sblocco dei fondi per ilpromesso nei giorni prece. “Caro, io lecolsule la informo chele 13.56, non miancora, quindi non è carino che io li stia sulsul, cioè non è una cosa piacevole. E non li ho lavati apposta per starle colsul, capito?”, esordiscecon la consueta schiettezza. Il rapper ha poi brevemente ...