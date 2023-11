Nove mesi, come una gestazione. Tanto c'è voluto per raggiungere un accordo traSal sulla fine del loro sodalizio artistico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il rapper e lo youtuber avrebbero trovato un accordo su Muschio Selvaggio , il podcast ideato ...

"Patto di riservatezza...". Com'è finita tra Fedez e Luis Sal: l'accordo dopo la lite ilGiornale.it

Fedez e Luis Sal, la faida «si è risolta con un accordo economico e un patto di riservatezza» Vanity Fair Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Secondo nuove indiscrezioni lo youtuber e il rapper, che nei mesi scorsi si erano fatti la guerra per il podcast Muschio Selvaggio, avrebbero trovato un punto d'incontro: la diatriba si sarebbe conclu ...