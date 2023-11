Federmanager | ‘a gran voce’ dalla parte dell’Italia competente e competitiva

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Nel contesto di una crisi geopolitica che rimette al centro le fragilità di rapporti internazionali, economici e politici, l’assemblea annuale di2023 oggi a Roma ha voluto affermare 'Avoce', come sottolinea il titolo dell'evento, l’ambizione di ripartire dal valore della competenza per rilanciare la nostra industria e costruire un’Italia. “Il tenore delle sfide che abbiamo davanti -ha detto il presidente diStefano Cuzzilla- ci impone di rinnovare la nostra strategia di politica industriale, di promuovere l’innovazione e la conoscenza e di favorire la crescita dimensionale delle imprese e il rientro delle produzioni strategiche. Indispensabile per fare questo è mettere al centro la competenza superando alcuni paradossi che ne ostacolano le potenzialità”. ...