Fashion 4 0 | sostenibilità e futuro nella moda italiana trasformata dalla digitalizzazione

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 15 novembre 2023)4.0. Un giro d’affari di oltre 35 miliardi di euro nell’e-commerce B2C con una proiezione del 4% del PIL del comparto, grazie allae all’impiego di nuove tecnologie. Una vera e propria ridefinizione del settore sotto il segno dell’efficienza operativa e della, anche attraverso una rinnovata relazione con i consumatori Milano – Nel corso dell’evento “4.0 – Il Digitale per unSostenibile” organizzato da Anitec-Assinform – l’Associazione di Confindustria che raggruppa le aziende ICT in Italia – e sponsorizzato da Edicom, Epson Como Printing Technologies e Oracle Italia, sono state messe in evidenza le opportunità offertetrasformazione digitale nel settore della. L’industria ...