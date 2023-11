“Fanno schifo” Garibaldi e Paolo inchiodati dall’occhio del Grande Fratello Cosa si è visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Giuseppeè uno dei concorrenti più in vista del. La sua ‘fama’ la deve anche grazie al suo flirt con l’attrice Beatrice Luzzi, che il 14 novembre ha compiuto 53 anni. Una differenza d’età che ha fatto chiacchierare dentro e fuori la casa ma che, almeno fino alla diretta di lunedì, non ha avuto alcun peso per i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata di lunedì, dopo diversi tira e molla e liti,ha deciso di mettere un punto alla sua storia con Beatrice e l’ha lasciata in diretta. Una decisione che ha fatto discutere non poco,che poche ore dopo l’attrice avrebbe festeggiato il compleanno. “In questi tre giorni ho di nuovo litigato con Beatrice ed è stata una discussione inutile. Io ci ho riflettuto tanto. Sapevo ...