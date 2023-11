F1 | Max Verstappen | dopo aver deposto l’Ascari del 1952 | punta a eclissare il 1963 da record di Clark

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Trionfando a Interlagos, Maxsi è assicurato di strappare ad Alberto Ascari il primato di stagione più vincente di sempre. Se anche l’olandese non dovesse imporsi né a Las Vegas, né ad Abu Dhabi, potrebbe comunque mettere sul piatto 17 successi su 22 GP, che gli varrebbero in proporzione un 77,3%, superiore al 75% secco del lombardo nel, quando si affermò in 6 apmenti su 8. Cionondimeno, il Cannibale ora può alzare viepiù l’asticella, provando a stabilire nuoviapparentemente imbattibili.Ascari,ora a migliorare quanto compiuto da Jimnel. Quell’anno, lo scozzese percorse in testa 506 giri su 708 (71,5%) e rimase al comando per 2.759 dei 3.829 km da cui era composta la ...

... attualmente terzo in graduatoria, il messicano in Nevada avrà la prima opportunità per garantirsi - matematicamente - il piazzamento alle spalle di. Un obiettivo importante per lui ma ...

F1, Massa esalta Verstappen: "Neanche Alonso e Hamilton lo batterebbero" Tuttosport

Toto Wolff fa un'ammissione su Max Verstappen e la Red Bull Notizie - MSN Italia

Formula 1 GP Las Vegas Verstappen - Nonostante i 17 trionfi stagionali e il terzo titolo mondiale già messo in cassaforte, Max Verstappen non vuole lasciare nulla al caso per il prossimo Gran Premio d ...La parola 'paddock' non è gradita a Las Vegas: richiama una tragedia avvenuta nel 2017. Da qui la decisione di cambiare nome ...