F1 | Lando Norris fenomeno del web perché “non vince mai” Dura la vita di chi arriva sempre secondo…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è uno dei piloti più popolari tra i giovani appassionati di Formula. Vuoi per la sua età ancor verde, vuoi per quel viso “da bravo ragazzo” che attira anche una buona fetta di pubblico femminile (a quanto pare, il ventiquattrenne britannico di origini belghe è il più apprezzato dalle ragazze che seguono il Circus). Cionondimeno il driver della McLaren sta diventando suo malgrado un meme, undel web. La ragione? Con Interlagos siamoti a 13 podi senza vittorie. Non che sia un demerito, soprattutto contestualizzando la situazione dell’inglese, le cui performance gli stanno permettendo di essere ormai considerato un top driver. Peraltro, se sisecondi dietro a questo Verstappen e a questa Red Bull (dinamica che nel 2023 si è già verificata cinque volte) non ci si può ...