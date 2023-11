F1 | GP Las Vegas 2023 | numeri | statistiche | curiosità Le gare anni ’80 furono decisive per il titolo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sabato 18 novembre (del Nevada, già domenica 19 in Europa) la Formula Uno manderà in scena l’attesissimo Gran Premio di Las. “Attesissimo” perché se ne parla ormai da. Non tanto per l’aspetto sportivo, bensì per il contesto nel quale siggerà e per lo show promesso dagli organizzatori. L’appuntamento segna il ritorno del Circus nella“Capitale mondiale dell’intrattenimento”, dove si sono già corsi 2 GP agli inizi degli’80. Cionondimeno, la gara delnon avrà nulla a che vedere con quelle del 1981 e 1982, famigerate per essersi disputate letteralmente nel parcheggio del Caesars Palace. Non a caso, l’evento aveva il nome di “Gran Premio del Caesars Palace”, in onore del rinomato hotel/casinò. Nei prossimi giorni, invece, le monoposto affronteranno una pista completamente diversa, ...