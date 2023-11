Ex gieffino spara a zero sugli attuali concorrenti del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’exClaudio Roma è stato uno deidell’attuale edizione del. È stato il primo eliminato rimanendo nella casa solo due settimane. Quanto sono bastate per avere un giudizio sui suoi ex coinquilini. Claudio Roma delè stato arrestato per spaccio di droga https://t.co/MzCdw0RRjA #GF #— BICCY.IT (@BITCHYFit) September 17, 2023 Intervistato fra le pagine del settimanale Chi, a domanda diretta “che idea si è fatto dei?”, l’exClaudio Roma ha detto la sua su Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti, Heidi Baci e Betrice Luzzi. “Giuseppe Garibaldi mi fa tenerezza, è un ragazzo che è uscito dal nido a 30 ...