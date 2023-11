Ex del GF sbugiarda alcuni concorrenti | “Trattato male e ignorato” ecco che succedeva

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Un ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui ha fatto delle confessioni inedite suex coinquilini. Il ragazzo in questione è stato davvero molto duro e perentorio nei riguardi diprotagonisti di questo reality show. Il giovane, inoltre, ha fatto anche delle rivelazioni molto delicate sulla sua vita che, purtroppo, in casa non ha avuto modo di approfondire. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto. Lo sfogo di un ex concorrente del GF contro gli ex coinquilini Claudio Roma è stato un concorrente alquanto fugace di questa edizione del Grande Fratello. Il ragazzo, infatti, è stato subito eliminato dalla casa e, purtroppo, non conserva un bel ricordo di quello che ha vissuto. Nel corso di una recente intervista, infatti, il giovane ha raccontato di non essere statobene ...