Europee | incontro Renzi-Mastella | insieme al lavoro per lista ' Il centro'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Matteoe Clementesi sono visti oggi. Unper fare il punto in vista dellee nel quale si è convenuto di lavorarealla costruzione della'Il'. "C'è stata una manifestazione reciproca d'interesse -spiegaall'Adnkronos- entrambi ci siamo trovati d'accordo sull'idea del. Ora parte un percorso per mettere assieme e chiamare a raccolta tutti quelli che si riconoscono nella tradizione popolare, liberale". Un progetto aperto, sottolinea il sindaco di Benevento: "Da oggi parte questo percorso che è aperto a tutti". Ma non si tratta di un nuovo partito. "Non è io che confluisco in Italia Viva. Lo schema è quello della Margherita".