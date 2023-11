Eurolega | Banchi dopo la vittoria della sua Virtus | “Fiero della squadra | spero i tifosi siano felici”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La convincentesuaBologna nel derby d’Italia dicontro l’Olimpia Milano ha soddisfatto coach Luca: “Sono contento del modo in cui abbiamo risposto e sono moltodei nostri giocatori, che hanno fatto sforzi grandissimi per trasformare questa serata pericolosa in una serata speciale. Ringrazio ancora i giocatori per aver disputato una grande partita eche ie fieri di questa“. L’allenatoreLettonia ha spesoparole anche sugli avversari di giornata: “Voglio congratularmi con Milano che ha giocato un’ottima partita con una grande ...