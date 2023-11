Euro2024 | Nazionale Affaticamento muscolare al polpaccio per Bastoni

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il difensore dell'Inter ha interrotto la seduta di oggi e domani si sottoporrà ad accertamenti strumentali FIRENZE - Luciano Spalletti rischia di perdere un altro giocatore importante in vista delle ultime due gare di qualificazione agli Europei del 2024. La Federcalcio, infatti, ha reso noto che "i

Berardi a destra, Scamacca al centro, Chiesa a sinistra: potrebbe essere il tridente con cui l'Italia sfiderà venerdì a Roma la Macedonia del Nord per avvicinare la qualificazione a. Il secondo giorno a Coverciano ha visto gli azzurri divisi in due gruppi e sostenere una doppia seduta. Stamani sono scesi in campo quelli che hanno avuto più minutaggio domenica con i loro ...

Italia - Macedonia del Nord: data e ora della partita cruciale per ... Olympics

Ucraina-Italia: dove si gioca, dove guardarla, qualificazioni Euro2024 DAZN

Il difensore dell'Inter ha interrotto la seduta di oggi e domani si sottoporrà ad accertamenti strumentali FIRENZE (ITALPRESS) - Luciano ...Tegola per il ct Spalletti in vista della gara con la Macedonia del Nord di venerdì. Il difensore Alessandro Bastoni, accreditato come titolare, ha infatti sospeso anzitempo la sessione ...