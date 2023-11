Eros Ramazzotti e la sua Dalila | Momenti Speciali nel Vecchio Quartiere del Cantante

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’inconfondibile felicità diè stata catturata dai fotografi mentre passeggiava insieme aGelsomino nelle strade della periferia di Roma, luoghi simbolo della sua gioventù e delle sue prime esperienze musicali. La coppia appare innegabilmente felice, non nascondendo il proprio affetto. Un Tour Nostalgico nei Luoghi dell’Infanzia Un percorso emozionante per le vie di Lamaro-Cinecittà, nell’area sud-est della Capitale, ha visto protagonisti. Queste strade hanno visto i primi passi artistici di, ignaro di ciò che il futuro gli riservava in termini di successo e popolarità nella musica italiana. Ilha condottoattraverso i luoghi che hanno segnato la sua crescita, dallo scantinato in cui ...