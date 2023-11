Enorme voragine a Corso Francia | traffico in tilt per una tubatura rotta

A Roma un'si è aperta su Corso Francia, una tra le arterie principali della zona nord della Capitale. Evidenti le ripercussioni sul traffico cittadino sin dalle prime ore della mattinata, ...

Salta una tubatura e a Corso Francia si apre un'enorme voragine ... Fanpage.it

Roma, enorme voragine a Corso Francia: traffico in tilt, strada per il raccordo chiusa leggo.it

Caos e traffico in tilt a Roma nord: cede un tratto dell'asfalto a Corso Francia e si apre una grande voragine. Il viale, arteria principale della zona, è stato chiuso in entrambe ...Corso Francia è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di voragine con ingente perdita d’acqua all’altezza dell’incrocio con via Flaminia, davanti all’edicola. C’erano già… Leggi ...