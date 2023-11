Elon Musk | arriva un film biopic a lui dedicato

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ancheavrà presto un; a dirigerlo sarà Darren Aronofsky. Ecco che cosa sappiamo a riguardo Ormai è ufficiale, anche la storia disarà presto trasposta in un. Ad occuparsene il regista Darren Aronofsky, mentre la casa di produzione A24 (la stessa delpremio Oscar Everything Everywere All At Once) produrrà il. La news, riportata da Variery, ha fatto subito il giro del mondo. Ecco cosa sappiamo. Trama e cast Ovviamente è ancora presto per parlare di trama, sappiamo però che il nuovosi baserà sul libro di Walter Isaacson, una biografia autorizzata, dal titolo, pubblicata nel settembre del 2023 ed edito da Mondadori. In ...