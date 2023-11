Ecuador penalizzato | ha giocato le qualificazioni ai Mondiali con in campo il colombiano Byron Castillo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il calciatore hale ultime partite di qualificazione ai Mondiale 2026 con la nazionale sbagliata. Si potrebbe sintetizzare così la sentenza del Tribunale Federale di Losanna che ha deciso di penalizzare di tre punti l’nel girone di qualificazione ai2026 per aver schierato. La notizie riportata da Sky Sport richiama il ricorso del Cile che aveva fatto notare come ilre avesse a tutti gli effetti dei documenti falsi. Quindi non solo ha falsato la documentazione sulla sua data di nascita, ma anche quella relativa al luogo di nascita che quindi non è l’. Il Tribunale ha accertato che ilre è in realtà. Così la Fifa ha deciso di penalizzare l’...