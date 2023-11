Ecco perché scegliete sempre il venerdì Porro inchioda Landini | che figura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) C'è qualcosa che non torna nel minacciato sciopero generale di Maurizioperprossimo. Non lo pensano solo il ministro Salvini o il Garante, ma pure diversi commentatori. Un esempio? A Stasera Italia, su Rete 4, Nicoladedica il suo monologo-copertina al tema, rivolgendo due domandine semplici semplici al capo della Cgil: «Com'è possibile che da gennaio del 2022 5 scioperi su 7 siano stati fatti ile il sesto il lunedì? Sarà una combinazione oppure come qualcuno ha scritto è il modo migliore per rendere un po' più ampia la platea di chi sciopera». E ancora: «Ci chiediamo come sia possibile che questo sciopero sia fatto nei confronti di una manovra finanziaria fatta fino a prova contraria il 16 ottobre 2023 mentre, il leader della Cgil, il 12 settembre del ...