“Ecco dove finiscono davvero i soldi delle donazioni all’Avis” La clamorosa inchiesta | uno scandalo incredibile

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In teoria l’Avis, Associazione volontari italiani del Sangue, dovrebbe operare come associazione privata senza scopo di lucro che si muove con finalità di interesse pubblico. Beneficiando, proprio per questa sua natura, anche di ingenti finanziamenti da parte del servizio sanitario nazionale per il sangue raccolto. Un’realizzata da Fanpage ha però puntato i riflettori sulle modalità di raccolta del plasma e, soprattutto, suAvis di Napoli e Roma, frutto di un lavoro di mesi di ricerche e approfondimenti. L’, firmata dal giornalista Antonio Musella, è certamente destinata a produrre effetti e conseguenze, e forse a compromettere l’immagine di una vera istituzione, che opera sin dal 1927 e che vanta oltre un milione di soci donatori. ...