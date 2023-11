È scoppiato un virus super contagioso ed è stata introdotta una zona rossa per contenere l' epidemia

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In Veneto è stato registrato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in una fattoria. È l'allarme lanciato oggi 15 novembre dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). L'ha già fatto le prime vittime: sono dieci i volatili morti in una fattoria a Sant'Urbano...