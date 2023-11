Dzemaili | “Mazzarri al Napoli? E’ assolutamente la scelta giusta”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023)al? E’la” Blerim, ex centrocampista del, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha commentato la decisione di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina dela Walter. Queste le parole dell’ex calciatore, protagonista della prima avventura dell’allenatore al club azzurro:può dare la scossa: “può dare la scossa. E’ un bravissimo allenatore: si fa capire dai giocatori, chiede cose semplici ma efficaci, per questo penso che sia l’uomo giusto in questo momento di difficoltà” Sull’avvio non positivo del: “Sono arrivati ...