Dybala | il trentesimo alla Bombonera | “Saranno anche le ultime gare da scapolo”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Joya festeggia il suo compleanno in vista delle partite con Uruguay e Brasile, poi penserà al proprio matrimonio con Oriana Sabatini

Proprio alla Bomboniera, contro la Celeste,giocherà la sua prima gara da trentenne e probabilmente una delle ultime prima di sposarsi. Intervistato nel ritiro della Seleccion,ha ...

Paulo Dybala: 30 anni, esordi, carriera calcistica Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Compleanno Dybala: dalla Juve a Vlahovic e Morata, gli auguri per i 30 anni Tuttosport

Festa per il campione argentino, sui social sono tantissime le dimostrazioni d'affetto: tifosi della Roma, tifosi bianconeri e il messaggio di Oriana Sabatini ...I social sono, letteralmente, impazziti. I tifosi non lo dimenticano e, adesso, quel messaggio non è passato inosservato.